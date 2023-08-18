«أمن طرابلس» تنفي تعرض مركز شرطة حي الأندلس لهجوم مسلح

القاهرة - بوابة الوسط

نفت مديرية أمن طرابلس تعرض مركز شرطة حي الأندلس إلى هجوم مسلح في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وقالت المديرية إن هذا الخبر «عار من الصحة ولا أساس له وهو محض إشاعة»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت صورا لتدوينات عدة صفحات على «فيسبوك» بشأن هذا الخبر، واتهمتها بـ«إثارة الفتنة».

تمركزات أمنية في مدخل حي الأندلس

وفي سياق متصل، نشرت المديرية صورا للتمركزات الأمنية لعناصرها وأفراد أجهزة أمنية أخرى في مدخل حي الأندلس وأيضا جزيرة دوران سوق الثلاثاء.

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وشهدت أحياء جنوب شرق طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين أحداثا دامية بعد نشوب اشتباكات مسلحة بين «اللواء 444 قتال» وجهاز «الردع» لمكافحة الإرهاب والجريمة على خلفية احتجاز الأخير قائد «اللواء 444» قتال العقيد محمود حمزة، واحتجازه داخل مطار معيتيقة قبل أن تهدأ الأوضاع بتسليم حمزة إلى «جهة محايدة» بموجب اتفاق قاده مجلس أعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة، ثم إطلاقه بعد ذلك.