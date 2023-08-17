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بلديتا عين زارة وسوق الجمعة تطالبان متضرري الاشتباكات بفتح محاضر تمهيدًا لتعويضهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 08:33 مساء
بلديتا عين زارة وسوق الجمعة تطالبان متضرري الاشتباكات بفتح محاضر تمهيدًا لتعويضهم
شعار بلدية عين زارة (أرشيفية)
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طالب عميدا بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، اليوم الخميس، المواطنين المتضررين من الأحداث التي شهدتها أحياء جنوب شرق طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء، بالإسراع بفتح محاضر، واستلام إفادات رسمية من مركز الشرطة ومن ثم التواصل مع البلديات لبدء إجراءات تعويضهم.

48 ساعة دامية جنوب شرق طرابلس 
وشهدت أحياء جنوب شرق طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء، 48 ساعة دامية إثر نشوب اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة على خلفية احتجاز الأخير قائد اللواء 444 قتال العقيد محمود حمزة، واحتجازه داخل مطار معيتيقة قبل أن تهدأ الأوضاع بإطلاق حمزة بموجب اتفاق قاده مجلس أعيان النواحي الأربعة وسوق الجمعة، وإعلانهم تسليمه لـ«جهة محايدة».

واتفق أعيان سوق الجمعة خلال اجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية، مساء الثلاثاء، على حصر الأضرار في المنشآت العامة والخاصة لتعويض أصحابها، ومن ثم كلف وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي بتشكيل لجنة لحصر الأضرار بالمناطق الواقعة في نطاقها الاشتباكات، تمهيدًا لتعويض المتضررين.

توجيه بقبول ملفات المتضررين «دون إجراءات تعجيزية» 
وفي وقت سابق اليوم وجه وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أبوبكر الغاوي، جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز شؤون المراكز التابع لوزارة الداخلية بتذليل الصعوبات أمام متضرري مناطق الاشتباكات التي وقعت في طرابلس، يومي الإثنين والثلاثاء، وقبول ملفاتهم «دون إجراءات تعجيزية»، مؤكدًا ضرورة تقديم كامل الدعم والمساندة للجنة حصر الأضرار.

جاء ذلك خلال اجتماع الغاوي مع أعضاء جهاز تنفيذ المشروعات والمرافق ولجنة حصر الأضرار الناتجة عن اشتباكات طرابلس خلال اليومين الماضيين المكلفة من قبل وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بحضور عميدي بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، حسب المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير.

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