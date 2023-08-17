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الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 01:30 صباحا
الدبيبة يطالب أعيان سوق الجمعة بالتوسط بين طرفي الاقتتال في طرابلس (فيديو)
عبدالحميد الدبيبة يتحدث في كلمة مسجلة نشرتها صفحة الحكومة على «فيسبوك» خلال استقباله أعيان سوق الجمعة، الأربعاء 16 أغسطس 2023 (بقطة مثبة من الفيديو)
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طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة التوسط بين طرفي الاقتتال التي اندلعت مؤخرًا في طرابلس بين «قوة الردع الخاصة» واللواء «444 قتال»، قائلاً: «اليوم فرصتكم تحلوا المشكلة، اجلسوا معهم وحلوا الموضوع، وسأترك لكم المسافة».

جاء ذلك في كلمة مسجلة نشرتها صفحة الحكومة على «فيسبوك»، خلال استقباله اليوم الأربعاء أعيان سوق الجمعة والنواحي الأربعة، وهو أول تعليق علني من الدبيبة منذ بداية الأحداث مساء الإثنين.

الدبيية: الحكومة ستتخذ إجراءات «صارمة» بحق من لم يمتثل لوقف إطلاق النار
وحذر الدبيية، في كلمة جاءت مطوَّلة ومرتجلة وغير مترابطة، من أن الحكومة ستتخذ إجراءات وصفها بـ«الصارمة» في حق من لم يمتثل لوقف إطلاق النار، متابعًا أن «منْ يتسبب في موت أرواح ليس مناسبًا أن يكون مسؤلاً، وأنا على رأسهم».

واعتبر أن «الخلاف بين محمود حمزة (آمر اللواء 444 قتال) وعبدالرؤوف كارة (آمر جهاز قوة الردع) غير صحي وغير طبيعي»، مشددًا على أن «العمل لابد ألا يتكرر بشكل أو بآخر.. لن نسكت حتى ننهي هذه الأمور، وما حدث لن يمر مرور الكرام».

- مصادر إلى «بوابة الوسط»: إطلاق آمر اللواء «444 قتال» محمود حمزة
- الدبيبة يتفق مع أعيان سوق الجمعة على إنهاء تداعيات الاشتباكات الأخيرة
- أعيان سوق الجمعة: تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة
-الدبيبة يتفقد عين زارة.. ويوجه بصرف تعويضات للمتضررين
- مركز طب الطوارئ إلى «بوابة الوسط»: 50 قتيلاً حصيلة اشتباكات طرابلس

وتحدث عن قتلى الاشتباكات الأخيرة وفقدان الأسر لذويهم، متابعًا: «نموت دفاع عن الوطن وعن الشرف والدين، لكن لا نتقاتل من أجل السلطة أو منصب أو الشيخ فلان».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر في العاصمة طرابلس إلى «بوابة الوسط» بإطلاق آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، بعد 48 ساعة من واقعة احتجازه من قِبل «قوة الردع الخاصة».

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