مصادر إلى «بوابة الوسط»: إطلاق آمر اللواء «444 قتال» محمود حمزة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت مصادر في العاصمة طرابلس إلى «بوابة الوسط» بإطلاق آمر اللواء «444 قتال»، العقيد محمود حمزة، بعد 48 ساعة من واقعة احتجازه من قِبل «قوة الردع الخاصة».

وسمع سكان في المدينة أصوات إطلاق رصاص في الهواء وألعاب نارية من قِبل أنصار اللواء؛ احتفاءً بإطلاق حمزة.

واعتبر مصدر أمني، اتصلت به «بوابة الوسط»، أن إطلاق العقيد حمزة جاء لاحتواء حالة التوتر الأمني التي تشهدها العاصمة، متمثلة في حالة الاستنفار وانتشار المظاهر المسلحة في عديد مناطق طرابلس بسبب تداول شائعات تتعلق بمصير آمر اللواء.

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جاء إطلاق حمزة بعد 24 ساعة من إعلان أعيان سوق الجمعة تسليم آمر «اللواء 444 قتال» إلى جهة محايدة، وذلك عقب اجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حيث جرى الاتفاق على إيقاف جميع العمليات العسكرية، وعودة الوحدات إلى ثكناتها العسكرية، وحصر الأضرار، وتعويض أصحابها.

إزاء ذلك، عاد الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس بعد توتر أمني، الإثنين والثلاثاء، أسفر عن وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.