سكان لـ«بوابة الوسط»: أصوات رماية وانتشار مسلحين في منطقة عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد سكان «بوابة الوسط» مساء اليوم الخميس، بسماع أصوات رماية وانتشار مسلحين في منطقة عين زارة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك بعد يوم من عودة الهدوء إلى المنطقة التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال يومي الإثنين والثلاثاء على خلفية احتجاز آمر اللواء 444 قتال من طرف جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ضحايا الاشتباكات

وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.

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وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة، التوسط بين قادة جهاز الردع واللواء 444 قتال، قائلاً: «اليوم فرصتكم تحلوا المشكلة، اجلسوا معهم وحلوا الموضوع، وسأترك لكم المسافة».

تحذير الدبيبة

وحذر الدبيية، في كلمة جاءت مطوَّلة ومرتجلة وغير مترابطة، بثتها منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» الليلة الماضية، من أن الحكومة ستتخذ إجراءات وصفها بـ«الصارمة» في حق من لم يمتثل لوقف إطلاق النار، متابعًا أن «منْ يتسبب في موت أرواح ليس مناسبًا أن يكون مسؤلاً، وأنا على رأسهم».

واعتبر أن «الخلاف بين محمود حمزة (آمر اللواء 444 قتال) وعبدالرؤوف كارة (آمر جهاز قوة الردع) غير صحي وغير طبيعي»، مشددًا على أن «العمل لابد ألا يتكرر بشكل أو بآخر.. لن نسكت حتى ننهي هذه الأمور، وما حدث لن يمر مرور الكرام».