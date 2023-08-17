مركز طب الطوارئ: نقل 14 جريحا إلى تونس لتلقي العلاج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تسفير 12 جريحا للعلاج عبر الإسعاف الطائر إلى تونس في الساعات الأولى من اليوم الخميس، بعد استقرار حالتهم الصحية بما يمكن من سفرهم لاستكمال العلاج هناك.

وتكفل المركز بنقل جريحين آخرين أمس الأربعاء إلى تونس عبر الإسعاف البري، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجه البيان الشكر إلى جهاز الإسعاف الطائر على تعاونه في تسفير الجرحى.

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وأظهرت آخر إحصائية لحصيلة الاشتباكات المسلحة التي جرت في العاصمة طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء وقوع 50 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم، الذي أكد في تصريح خاص وجود قتلى لم يجر التعرف على هويتهم حتى الآن.