شاهد في «وسط الخبر»: بعد الاشتباكات.. طرابلس تلملم نفسها ولا ضمانات للقادم

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، تداعيات التوترات الأمنية التي شهدتها مناطق في جنوب شرق طرابلس خلال يومي الإثنين والثلاثاء، والتي يعتبرها مراقبون كاشفة لحالة الهشاشة الأمنية التي تشهدها العاصمة، وذلك في ظل حالة انسداد سياسي تسود البلاد.

ووقعت اشتباكات دامية بين مسلحين من «قوة الردع الخاصة» واللواء «444 قتال»، على خلفية احتجاز آمر اللواء العقيد محمود حمزة خلال وجوده في مطار معيتيقة، مساء الإثنين، قبل أن يجرى الإعلان عن تسليمه لـ«جهة محايدة» ثم إطلاقه مساء اليوم الأربعاء.

وتركت الاشتباكات أثرًا سلبيًا وتشاؤمًا لدى المتابعين إزاء العملية السياسية وإمكانية تحقيق الاستقرار السياسي في ظل حجم النفوذ الذي تتمتع به التشكيلات المسحلة، فهل ما زالت طرابلس معرضة للانهيار الأمني، وإلى متى يستمر هذا الوضع المهتز أمنيًا، لماذا تتجدد الاشتباكات، وكيف يمكن السيطرة على السلاح المنفلت؟ كلها أسلئة ناقشها البرنامج مع كل من: مستشار الدراسات الاستراتيجية والدولية د. عبدالله عثامنة، والباحث السياسي عبدالعزيز أغنية، ورئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان عبدالمنعم قريميدة.

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