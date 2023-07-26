المنقوش تزور تركيا اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

تجري وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش زيارة إلى تركيا، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن المنقوش ستبحث مع نظيرها التركي، هاكان فيدان، «العلاقات الثنائية فضلًا عن التطورات في ليبيا والمستجدات على الساحة الإقليمية»، وفق وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

زيارة المنقوش إلى إيران

ووصلت المنقوش والوفد المرافق، أمس الثلاثاء، العاصمة الإيرانية طهران في زيارة عمل رسمية تُعد الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى منذ 16 عامًا.

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واتفقت المنقوش مع نظيرها الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، على استئناف اللجنة المشتركة الليبية - الإيرانية عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات الرسمية، وفق وزارة الخارجية.

ورفعت لیبیا تمثیلها الدبلوماسي في طهران إلی مستوی السفیر، حيث عيَّن المجلس الرئاسي، علي جمعة حسن فضيل، سفيرًا لليبيا لدى طهران، وفي المقابل أوفدت إيران بعثة دبلوماسیة برئاسة، عین الله سوري، إلی لیبیا للتحضیر من أجل إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في طرابلس والتي بدأت أنشطتها في ليبيا، حسب وزارة الخارجية الإيرانية.