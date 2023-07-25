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المنقوش تصل طهران في زيارة رسمية إلى إيران

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 04:29 مساء
المنقوش تصل طهران في زيارة رسمية إلى إيران
استقبال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان للمنقوش بمقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (إيرنا)
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وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، طهران في زيارة رسمية، حيث كان في استقبالها نظيرها الإيراني أمير عبداللهيان.

وتعد زيارة المنقوش إلى طهران، الأولى من نوعها لوزير خارجية ليبي منذ سنوات، وجاءت بناء على دعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، وفق وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا».

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وقالت الوكالة إن المنقوش تبادلت مع نظيرها الإيراني أمير عبداللهيان، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وتطوير التعاون، وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

تطوير العلاقات بين ليبيا وإيران
وأضافت إن الطرفين اتفقا خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر وزارة الخارجية في طهران، على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك تفعيل اللجنة العليا المشتركة، وتشكيل لجنة استشارية سياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وإقامة المعارض الخاصة.

وأعربت المنقوش وعبداللهيان، عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي في طهران إلى مستوى سفير، واستئناف نشاط سفارة إيران في طرابلس، واستئناف الخط الملاحي بين البلدين، وفق الوكالة الإيرانية.

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