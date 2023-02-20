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سفير تركيا يشكر الليبيين على المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 10:21 صباحا
سفير تركيا يشكر الليبيين على المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال
سفير تركيا في مطار معيتيقة خلال شحن مساعدات إلى تركيا، 19 فبراير 2023، (حسابه على تويتر)
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وجه سفير تركيا لدى ليبيا، كنان يلماز، الشكر إلى الليبيين والسلطات على دعمهم وتضامنهم مع بلاده والمتضررين فيها من الزلزال المدمر.

وقال يلماز: «نشكر السلطات وأصحاب الخير الليبيين والشعب كله لدعمهم وتضامنهم معنا.. فلتحيا الصداقة التركية - الليبية»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد.

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وحضر السفير التركي أمس في مطار معيتيقة الدولية حيث أقلعت ثلاثة طائرات محملة بالمساعدات، حيث أشار إلى وجود مساعدات أخرى أبحرت إلى تركيا من ميناء مصراتة البحري.

وكشف أن مستلزمات الإغاثة تقدر بكمية تفوق 250 طنا تشمل مستلزمات صحية وتجهيزات طبية وأسِرّة للمرضى وخيم ومولدات ودورات مياه متنقلة وأكياس نوم وبطاطين ودفايات ومواد غذائية وملابس.

مساعدات ليبية مقدمة إلى متضرري الزلزال في تركيا.
مساعدات ليبية مقدمة إلى متضرري الزلزال في تركيا.
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