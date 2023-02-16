إرسال شحنة خامسة من الأدوية والأغذية لمتضرري الزلزال في سورية وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة شحنة خامسة من الأدوية والأغذية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سورية وتركيا.

ونشرت صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس، صورا للشحنة بمطار معيتيقة الدولي أمس الأربعاء، مشيرة إلى تواصل الجسر الجوي للمساعدات من ليبيا، بالتنسيق مع السفارتين في الدولتين.

مساعدات ليبية إلى تركيا وسورية

وتتواصل أعمال الإنقاذ في تركيا وسورية بحثا عن ناجين تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر الذي خلف وراءه نحو 40 ألف قتيل.

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وأرسلت حكومة الوحدة طائرات محملة بمساعدات إنسانية إلى سورية وتركيا، كما أوفدت إلى الأخيرة فريق إنقاذ وعددا من الكوادر الطبية، فيما أرسلت القيادة العامة طائرات مساعدة إلى سورية.

مساعدات ليبية مقدمة إلى متضرري الزلزال في سورية وتركيا، 15 فبراير 2023، (حكومتنا)

مساعدات ليبية مقدمة إلى متضرري الزلزال في سورية وتركيا، 15 فبراير 2023، (حكومتنا)