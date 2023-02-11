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بالصور.. القيادة العامة تواصل تسيير مساعدات إلى ضحايا زلزال سورية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 11:58 صباحا
بالصور.. القيادة العامة تواصل تسيير مساعدات إلى ضحايا زلزال سورية
شحنة مساعدات من القيادة العامة إلى ضحايا زلزال سورية، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)
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أعلنت قوات القيادة العامة استمرار العمل على نقل الأدوية والمساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في ساعات الليل المتأخرة من مطار بنينا في مدينة بنغازي، لدعم الأشقاء في سورية بعد الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، الإثنين الماضي، وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 24 ألف شخص.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، بتسيير جسر مساعدات جوي لضحايا الزلزال، وفق صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جسر جوي ليبي إلى سورية
ويوم الثلاثاء الماضي، سيَّرت القيادة العامة جسرًا جويًا لنقل شحنات الإغاثة والمساعدات المتنوعة إلى الأشقاء في سورية، لمساعدة ضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب البلاد. وأظهر فيديو بثته عبر الصفحة تحميل المواد الغذائية والإغاثية على إحدى طائرات الشحن، تمهيدًا للسفر إلى سورية.

كما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بإرسال شحنة مساعدات إنسانية، تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعمًا للشعب السوري الشقيق في تداعيات الزلزال الذي تعرضت له بعض محافظاتها، وفق مكتبه الإعلامي.

شحنة مساعدات من القيادة العامة إلى ضحايا زلزال سورية، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)
شحنة مساعدات من القيادة العامة إلى ضحايا زلزال سورية، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)
شحنة مساعدات من القيادة العامة إلى ضحايا زلزال سورية، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)
شحنة مساعدات من القيادة العامة إلى ضحايا زلزال سورية، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)
شحنة مساعدات من القيادة العامة إلى ضحايا زلزال سورية، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)
شحنة مساعدات من القيادة العامة إلى ضحايا زلزال سورية، 11 فبراير 2023. (فيسبوك)
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