  • Alwasat News
Atwasat

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 03:23 مساء
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
المنقوش خلال المؤتمر مع تشاووش أوغلو، أنقرة، 13 فبراير 2023. (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

أعلنت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش تخصيص 50 مليون دولار من ليبيا كدفعة أولى للمساهمة في إعادة إعمار جنوب تركيا، الذي تضرر من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، وهي الكارثة التي راح ضحيتها نحو 38 ألف قتيل.

وأضافت في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، «في وقت الكوارث الطبيعية نتعلم وجوب العمل معًا وأن نتآزر معًا ونساعد بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة لأن تركيا كانت دائما تساند الشعب الليبي في الكثير من المواقف عبر التاريخ».

وتابعت: «من واجبنا أن نكون مع تركيا في هذا الظرف الصعب، ندعو بالرحمة للكل الأموات والشفاء للجرحى وأيضًا نتمنى أن يحالف الحظ العالقين تحت الأنقاض».

- حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
- حكومة الدبيبة تعلن إرسال أطنان من المساعدات إلى سورية وتركيا
بجهود ليبية.. انتشال 36 جثة وإنقاذ 6 أشخاص من تحت أنقاض زلزال تركيا

المنقوش: نتضامن مع تركيا عاطفيًا وماديًا
وشددت المنقوش على تضامن ليبيا مع تركيا «عاطفيا وماديا ومعنويا.. فنحن نشعر بالحزن والأسى على هذه الكارثة التي أصابت تركيا والتي راح ضحيتها أعداد مهولة ولكن نعلم بإذن الله أننا نستطيع أن نصل لمرحلة تتحكم فيه الحكومة التركية».

وأشارت إلى مواصلة دعم الحكومة التركية «وفخورين بفريقنا الوطني الذي انطلق بمجرد أن أعطيناه التعليمات لمساعدة إخوتنا». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ

الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في...
«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي

«الأخضر» يخسر أولى مواجهاته في «الكونفدرالية» أمام مارومو غالانتس الجنوب أفريقي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مواجهة الأهلي بنغازي والصداقة (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها
كتيبة تابعة للقيادة العامة: تنظيم توزيع الوقود في سبها
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
ليبيا تسجل 4 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع
ليبيا تسجل 4 إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
«نوفا»: الإنتاج النفطي في حقل الفيل لم يتأثر بعد انقطاع الاتصالات
«نوفا»: الإنتاج النفطي في حقل الفيل لم يتأثر بعد انقطاع ......
المنفي يبحث مع بن قدارة رفع معدلات الإنتاج النفطي
المنفي يبحث مع بن قدارة رفع معدلات الإنتاج النفطي...
الغاوي يبحث عودة الشركات البوسنية لاستئناف أعمالها في ليبيا
الغاوي يبحث عودة الشركات البوسنية لاستئناف أعمالها في ليبيا...
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي...
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت
بالصور: مساعدات ليبية لضحايا زلزال سورية تصل مطار بيروت...
المزيد