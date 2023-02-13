المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش تخصيص 50 مليون دولار من ليبيا كدفعة أولى للمساهمة في إعادة إعمار جنوب تركيا، الذي تضرر من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، وهي الكارثة التي راح ضحيتها نحو 38 ألف قتيل.

وأضافت في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، «في وقت الكوارث الطبيعية نتعلم وجوب العمل معًا وأن نتآزر معًا ونساعد بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة لأن تركيا كانت دائما تساند الشعب الليبي في الكثير من المواقف عبر التاريخ».

وتابعت: «من واجبنا أن نكون مع تركيا في هذا الظرف الصعب، ندعو بالرحمة للكل الأموات والشفاء للجرحى وأيضًا نتمنى أن يحالف الحظ العالقين تحت الأنقاض».

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المنقوش: نتضامن مع تركيا عاطفيًا وماديًا

وشددت المنقوش على تضامن ليبيا مع تركيا «عاطفيا وماديا ومعنويا.. فنحن نشعر بالحزن والأسى على هذه الكارثة التي أصابت تركيا والتي راح ضحيتها أعداد مهولة ولكن نعلم بإذن الله أننا نستطيع أن نصل لمرحلة تتحكم فيه الحكومة التركية».

وأشارت إلى مواصلة دعم الحكومة التركية «وفخورين بفريقنا الوطني الذي انطلق بمجرد أن أعطيناه التعليمات لمساعدة إخوتنا».