الفريق الليبي ينقذ امرأة وطفلا وينتشل 3 جثامين ويحدد موقع شخص آخر تحت الأنقاض في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن الفريق الفني الليبي المكلف بأعمال الإنقاذ في تركيا، من إنقاذ امرأة وطفل صباح اليوم الأحد، وتحديد موقع أحد الأشخاص حيًّا وانتشال 3 جثث أخرى من تحت أنقاض مبانٍ منهارة جراء الزلزال الذي ضرب مناطق وسط وجنوب تركيا.

وأفاد ناطق في فيديو نشرته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، تمكن من تحديد موقع شخص حيًّا تحت أنقاض مبنى منهار جراء الزلزال بمنطقة العمليات في أنطاكية شرق تركيا، ما يبعث الأمل على وجود أحياء تحت الأنقاض بعد مرور سبعة أيام على نكبة الزلزال المدمر.

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وقبل ذلك، أفاد الناطق بأن الفريق الليبي تمكن من انتشال 3 جثث أخرى الليلة الماضية بمنطقة عمليات البحث والإنقاذ بمدينة أنطاكيا التركية لضحايا قضو جراء الزلزال المدمر

كما نقلت صفحة هيئة السلامة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» عن رئيس فريق البحت والإنقاد الليبي بمدينة أنطاكيا، أن فريقه تمكن صباح اليوم الأحد من إنقاذ إمراة وطفل على قيد الحياة، بالإضافة إلى انتشال أربعة جثامين أخرى، ويواصل عمليات البحث والإنقاذ.

أعضاء من الفريق الليبي خلال عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. (هيئة السلامة الوطنية)

أعضاء من الفريق الليبي خلال عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. (هيئة السلامة الوطنية)

أعضاء من الفريق الليبي خلال عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. (هيئة السلامة الوطنية)