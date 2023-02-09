الفريق الليبي ينتشل 5 أشخاص أحياء من تحت أنقاض الزلزال بتركيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

نجح الفريق الفني الليبي من إنقاذ خمسة أشخاص أحياء، وانتشال أعداد أخرى من الجثث من تحت الأنقاض، جرء الزلزال الذي ضرب مدينة أنطاكيا التركية.

وأوضح بيان نشرته صفحة هيئة السلامة الوطنية على «فيسبوك» بأن الفريق يواصل أعمال البحث والإنقاذ، لليوم الثاني على التوالي، رغم الظروف المعيشية الصعبة بالمدينة، حيث انقطاع كامل للتيار الكهربائى، وانقطاع المياه، وشبكة الاتصالات.

- الفريق الفني الليبي يغادر إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال

ويشارك عناصر الهيئة الموفدون بفرقة البحث والإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين جراء الزلزال، برئاسة اللواء بشير بلعيد، ومشاركة عناصر ذوي قدرات عالية وخبرة، حيث ساعد بعضهم في عمليات بحث وإنقاذ دولية.

وأوضح البيان أن رئيس هيئة السلامة الوطنية ونائبه على تواصل مستمر مع الفرقة لتقديم المساعدة وتذليل الصعاب أمامهم.

الفريق الفني الليبي في تركيا

وكان الفريق الذي يضم عددًا من الأطباء والمسعفين وخبراء إنقاذ قد وصل إلى مطار أضنة الأربعاء بتكليف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة الذي أصدر تعليماته بإرسال الفريق تضامنًا مع الحكومة والشعب التركي؛ إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وبتنسيق من وزارة الخارجية.

ويضم الفريق الليبي 55 فنيًا من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهازي الطب العسكري والدعم والطوارئ. كما جرى إرسال مساعدات عينية متمثلة في بعض الأدوية والأغذية لتوزيعها على المتضررين جراء الزلزال.

جانب من مشاركة الفريق الفني الليبي في جهود إنقاذ متضرري الزلزال بتركيا، الخميس 9 فبراير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

جانب من مشاركة الفريق الفني الليبي في جهود إنقاذ متضرري الزلزال بتركيا، الخميس 9 فبراير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

جانب من مشاركة الفريق الفني الليبي في جهود إنقاذ متضرري الزلزال بتركيا، الخميس 9 فبراير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

جانب من مشاركة الفريق الفني الليبي في جهود إنقاذ متضرري الزلزال بتركيا، الخميس 9 فبراير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)

جانب من مشاركة الفريق الفني الليبي في جهود إنقاذ متضرري الزلزال بتركيا، الخميس 9 فبراير 2023 (هيئة السلامة الوطنية)