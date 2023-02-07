الفريق الفني الليبي يغادر إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

غادر الفريق الفني المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة طرابلس إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب شرق تركيا، صباح أمس الإثنين.

ويضم الفريق الليبي المكلف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة 55 فنيًا من جهاز المباحث الجنائية وهيئة السلامة الوطنية وجهازي الطب العسكري والدعم والطوارئ لتقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ التي تقوم بها السلطات التركية، بحسب وزارة الداخلية.

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شحنات من المساعدات الإنسانية إلى تركيا

ونوهت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» بإرسال شحنات من المساعدات الإنسانية دعمًا للأشقاء في تركيا، وذلك في إطار التضامن وتعزيز جهود السلطات التركية لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة مناطق جنوب شرق تركيا.

وحضر توديع الفريق الفني الليبي في مطار معيتيقة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، ورئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية.

الفريق الفني الليبي بمطار معيتيقة قبل مغادرته إلى تركيا، الثلاثاء 7 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

الفريق الفني الليبي بمطار معيتيقة قبل مغادرته إلى تركيا، الثلاثاء 7 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

الفريق الفني الليبي بمطار معيتيقة قبل مغادرته إلى تركيا، الثلاثاء 7 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

الفريق الفني الليبي بمطار معيتيقة قبل مغادرته إلى تركيا، الثلاثاء 7 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)