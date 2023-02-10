الفريق الليبي في تركيا يحدد 8 مواقع لأشخاص تحت الأنقاض

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن الفريق الفني الليبي المكلف بأعمال الإنقاذ في تركيا، من تحديد ثمانية مواقع لأشخاص عالقين تحت ركام المنازل المهدمة جراء الزلزال.

جاء ذلك بجهود أفراد جهاز المباحث الجنائية بالفريق، التابعين لمكتب كلاب الأثر، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

إنقاذ أشخاص وانتشال جثث

ونجح الفريق الفني منذ أمس الخميس وحتى اليوم في إنقاذ أرواح عدة أشخاص، بينهم طفل وامرأة ورجلان، بالإضافة إلى انتشال 27 جثة.

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وأشادت الداخلية بالجهود الانسانية للفريق وجهود السفارة والقنصلية الليبية لدى تركيا من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع المستشارين الأمنيين التابعين للوزارة في توفير بعض الاحتياجات التشغيلية ووسائل التواصل للفريق.