تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن المساعدات التي تلقتها بلاده في محنتها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الجنوبية بها.

وقال أوغلو إن ليبيا أرسلت في السابع من فبراير الجاري 25 عنصر بحث وإنقاذ، إضافة إلى 59 كادرا طبيا، متابعا: «لقد أنشأوا مستشفى ميدانيا في هطاي، وأرسلوا تجهيزات طبية وسيواصلون إرسال مساعدات مماثلة»، حسب كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بالعاصمة أنقرة، أمس الإثنين.

حكومة الوحدة تقدم 50 مليون دولار لإعادة الإعمار في تركيا

وتابع وزير الخارجية التركي أن «شعبي البلدين كانا سويا في أصعب الأوقات»، في حين أعلنت المنقوش تقديم 50 مليون دولار إلى تركيا كدفعة أولى لإعادة إعمار الجنوب التركي المتضرر من الزلزال.

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وقبل المؤتمر، التقت المنقوش وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، خلال زيارتها ولاية هطاي للاطلاع على أعمال البحث والإنقاذ عن ناجين من الزلزال، حيث قدمت تعازيها في الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأطلع أكار المنقوش على سير عمليات البحث والإنقاذ، مثنيا على الدعم الليبي لتركيا في مكافحة آثار الكارثة.