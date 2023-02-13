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جاويش أوغلو: لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 06:15 مساء
جاويش أوغلو: لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين بعد الزلزال
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. (الإنترنت)
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الإثنين، إن تركيا لن تسمح بتدفق جديد للاجئين من سورية بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة «مزاعم أن ثمة تدفقاً جديداً للاجئين من سورية إلى تركيا (بعد الزلزال) غير حقيقية. لن نسمح بذلك. هذه أمر لا نقاش فيه»، بحسب «رويترز».

وكان جاويش أوغلو يعلق على مزاعم أن السوريين يتدفقون إلى داخل تركيا عقب زلزال وقع الإثنين الماضي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في مقتل أكثر من 37 ألف شخص في البلدين.

توصيل المساعدات خلال معبر باب الهوى الحدودي
وأكد أوغلو أن المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة يجري توصيلها من خلال معبر باب الهوى الحدودي، وإن تركيا مستعدة لفتح معبرين حدوديين جديدين من منطقة كلس بعد الزلزال.

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وأردف «جميع هذه المعابر الحدودية من أجل المساعدات الإنسانية. ولا يعني ذلك أن السوريين قادمون إلى تركيا من خلال هذه المعابر». وأضاف «نسهل المساعدات الإنسانية على السوريين، ولكننا لن نسمح بتدفق جديد للاجئين السوريين. هاتان قضيتان منفصلتان».

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