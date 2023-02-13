حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط

قفزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، لأكثر من 37 ألفا و500 شخصا اليوم الإثنين، بعد يوم من توقع مسؤول بارز بالأمم المتحدة بأن الحصيلة النهائية ستصل إلى أكثر من 50 ألفا على الأرجح.

وفي تركيا وحدها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد مطلع الأسبوع الماضي، إلى 31 ألفا و643 شخصا، بحسب وكالة أنباء الأناضول، وأصيب 80 ألف شخص آخر.

توقعات بوصول الضحايا لـ50 ألف قتيل

وفي سورية المجاورة، لقي 5900 شخص على الأقل حتفهم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، وفق وكالة «د ب أ».

- ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا وسورية لأكثر من 35 ألفا

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارتن جريفيث، إنه يتوقع أن تتجاوز حصيلة الوفيات النهائية من جراء الزلزال 50 ألف شخص.