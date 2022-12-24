يبرز دور الجنوب في الاستقلال.. توقيع كتاب «الحيشان» بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهدت مكتبة «يونسكو» في مدينة سبها، توقيع كتاب الحيشان، وهو ترجمة لشخصيات من فزان، وذلك ضمن برنامج «نور سبها»، وبحضور مثقفين.

وقال عضو صفحة «الحيشان» على موقع «فيسبوك»، يوسف اليمني، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، إن الكتاب يُحي ذكرى الآباء والأجداد، من شخصيات سياسية وعسكرية وأدبية ورياضية وطبية، الذين طالهم النسيان في ليبيا والجنوب خصوصا، كما يبرز الكتاب دور الكبير فى استقلال ليبيا من خلال شخصيات سعت لتلك الغاية.

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وأوضح الصحفي وليد بكاكو، لـ«بوابة الوسط»، أن صفحة «الحيشان» تقوم بتنشيط الذاكرة الوطنية في سبها وفزان عامة، من خلال نشر صور قديمة للشخصيات الوطنية من الجنوب، وبعض المعالم التي تسهم في دعم الروح المعنوية وغرز القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة، الذين يحتاجون إلى معرفة ماضي سبها وفزان، ولذا من الجيد خروج كتاب ليبرز هذا التاريخ.

يشار إلى أن صفحة «الحيشان» تنشر صور شخصيات ساهموا فى استقلال ليبيا مثل اعضاء الجمعية الوطنية بفزان، إلى جانب من تقلدوا مناصب إبان المملكة الليبية.

كتاب الحيشان.

إحدى صفحات الكتاب.

إحدى صفحات الكتاب.