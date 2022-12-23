ملك السعودية وولي العهد يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقدم الملك سلمان، وولي عهده، التهاني للمنفي، متمنين التقدم والاستقرار لليبيا وشعبها.

عيد الاستقلال

وتحتفل ليبيا، يوم السبت 24 ديسمبر بالذكرى 71 لاستقلالها، الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

- في عيد الاستقلال.. يايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر

- الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».