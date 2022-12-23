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ملك السعودية وولي العهد يهنئان المنفي بعيد الاستقلال

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الجمعة 23 ديسمبر 2022, 07:50 مساء
ملك السعودية وولي العهد يهنئان المنفي بعيد الاستقلال
المنفي وملك السعودية وولي العهد، (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقدم الملك سلمان، وولي عهده، التهاني للمنفي، متمنين التقدم والاستقرار لليبيا وشعبها.

عيد الاستقلال
وتحتفل ليبيا، يوم السبت 24 ديسمبر بالذكرى 71 لاستقلالها، الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

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وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

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