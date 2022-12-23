في عيد الاستقلال.. يايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والشعب الليبي لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر، وأكد بايدن التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.

وجاءت هذه التهنئة في رسالةٍ خطيةٍ بعث بها الرئيس الأميركي، لرئيس المجلس، أعرب خلالها عن تهانيه والشعب الأميركي بهذه المناسبة، مثمنا جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعا إلى الانخراط في هذا المشروع المهم.

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عيد الاستقلال

وتحتفل ليبيا، يوم السبت 24 ديسمبر بالذكرى 71 لاستقلالها، الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».