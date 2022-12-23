  • Alwasat News
Atwasat

في عيد الاستقلال.. يايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 ديسمبر 2022, 05:18 مساء
في عيد الاستقلال.. يايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر
المنفي وبايدن في صورة مركبة. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والشعب الليبي لمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر، وأكد بايدن التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.

وجاءت هذه التهنئة في رسالةٍ خطيةٍ بعث بها الرئيس الأميركي، لرئيس المجلس، أعرب خلالها عن تهانيه والشعب الأميركي بهذه المناسبة، مثمنا جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعا إلى الانخراط في هذا المشروع المهم.

الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية

عيد الاستقلال
وتحتفل ليبيا، يوم السبت 24 ديسمبر بالذكرى 71 لاستقلالها، الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي (1-1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي (1-1)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي (0-0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي (0-0)
اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»

اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية

النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
مصر: قناة السويس ليست للبيع

مصر: قناة السويس ليست للبيع
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفير الفرنسي يبحث مشاركة الليبيات في الانتخابات
السفير الفرنسي يبحث مشاركة الليبيات في الانتخابات
لجنتا الخارجية والدفاع بـ«النواب» ترفضان إعلان مصر تحديد الحدود البحرية مع ليبيا
لجنتا الخارجية والدفاع بـ«النواب» ترفضان إعلان مصر تحديد الحدود ...
«الرقابة على الأغذية» يعلن إعدام شحنة بسكويت
«الرقابة على الأغذية» يعلن إعدام شحنة بسكويت
الدبيبة يتعهد بدعم مبادرات ورؤى التحول نحو الاتصال الحكومي
الدبيبة يتعهد بدعم مبادرات ورؤى التحول نحو الاتصال الحكومي
بينها صاروخ موجه وقذائف هاون.. انتشال مخلفات حرب بالزاوية
بينها صاروخ موجه وقذائف هاون.. انتشال مخلفات حرب بالزاوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تطلق منظومة للاستعلام عن منحتي الأبناء ......
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته «القوة المشتركة» ولم نتمكن من مقابلة الدبيبة
(فيديو) عائلته لـ«بوابة الوسط»: أبوعجيلة مسعود اعتقلته ......
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا
السيسي يصدر قرارًا بتحديد حدود مصر البحرية مع ليبيا...
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه على مليون و75 ألف دينار
حبس موظف بمصرف الجمهورية وكالة البريد في طرابلس لاستيلائه ......
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» ......
المزيد
فريق طبي بريطاني- تركي يجري 55 جراحة قسطرة قلبية للأطفال في البيضاء
فريق طبي بريطاني- تركي يجري 55 جراحة قسطرة قلبية للأطفال في ......
في عيد الاستقلال.. يايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر
في عيد الاستقلال.. يايدن يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على ......
«ذا جارديان»: حكومة الدبيبة تؤجل تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة
«ذا جارديان»: حكومة الدبيبة تؤجل تسليم عبدالله السنوسي إلى ......
بينها صاروخ موجه وقذائف هاون.. انتشال مخلفات حرب بالزاوية
بينها صاروخ موجه وقذائف هاون.. انتشال مخلفات حرب بالزاوية...
الدبيبة يتعهد بدعم مبادرات ورؤى التحول نحو الاتصال الحكومي
الدبيبة يتعهد بدعم مبادرات ورؤى التحول نحو الاتصال الحكومي...
المزيد