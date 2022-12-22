الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، الشعب الليبي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، متمنياً أن تعود على الشعب الليبي بما يحقق أمانيه وتطلعاته، وفق بيان نشره مكتبه الإعلامي مساء اليوم الخميس.

وقرر الدبيبة أن يكون يوم السبت 24 ديسمبر وما بعده يوم «احتفال احتفاءً بالذكرى» بالساحات والميادين، وأن يكون يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر إجازة لجميع الموظفين بالجهات العامة، مع مراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

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وتحتفل ليبيا، يوم السبت 24 ديسمبر بالذكرى 71 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».