في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي: المملكة الدستورية ما زالت تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي أن الشرعية الدستورية المتمثلة في المملكة الدستورية ما زالت تمثل المظلة المناسبة لشركة الوطن الواحد، وأنه لا سبيل للخروج من المأساة التي تمر بها البلاد إلا بحوار وطني يصل إلى دولة يحكمها الدستور.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير محمد الرضا، اليوم الجمعة، لمناسبة الذكرى 71 لاستقلال ليبيا.

وقال الرضا: «الشعب الليبي الكريم.. تبعث ذكرى استقلال بلادنا العزيزة في أنفسنا فخرا وتأثرا ونحن نستذكر ما استطاع أباؤنا وأجدادنا وفي مقدمتهم الأب المؤسس إدريس السنوسي من تحقيقه، مكللا بالإخلاص والصدق والتفاني.. إذ نجحوا في جمع أطراف بلادهم المترامية في وطن واحد رافعين راية التطلع إلى مستقبل واعد في دولة يحكمها الدستور والقانون».

وأضاف: «إن الذكرى تبعث فينا مشاعر الأسى لما آلت إليه أوضاع بلادنا خلال السنوات الماضية من صراعات مدمرة على المال والسلطة حول من خلالها العابثون بمقدرات بلادنا أرضها إلى ساحة للحروب والاقتتال وبثوا بين أفراد شعبها الأحقاد والنعرات ولقد عانى مواطنونا من العبث والتلاعب الداخلي والخارجي وآن الوقت أن ننفض عن أنفسنا هذه الحقبة المظلمة ولهذه المعاناة أن تنتهي».

المملكة الدستورية مظلة مناسبة لشركاء الوطن

وتابع الرضا: «لم يخالجني شك أن شعبنا الأبي سيظل شامخا وحائلا أمام أي محاولات سرقة حقه التاريخي لاسترجاع شرعيته الدستورية المتمثلة في المملكة الليبية التي تعرضت لمحاولات التشكيك والتشويه، ومنها محاولة اختطاف دستور الاستقلال.. لقد أمضيت الشهور والسنوات القليلة الماضية في اللقاء والتشاور مع العديد من القوى الوطنية في بلادنا، والتي اتفقت على اختلاف أفكارها وتوجهاتها».

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وأكمل: «أن الشرعية الدستورية المتمثلة في المملكة الدستورية لازالت تمثل المظلة المناسبة لشركاء الوطن الواحد، ولا سبيل للخروج من المأساة التي ألمت ببلادنا إلا من خلال حوار وطني يضع نصب عينيه الوصول إلى بر الأمان المتمثل في دولة يحكمها الدستور».

الرضا يدعو إلى الاتفاق حول بناء سليم للعملية السياسية

واستطرد الرضا: «لقد أوضحت في جميع لقاءاتي مع ممثلي القوى الدولية هذه الرؤية الوطنية الواضحة والتي لا تقبل التأويل أو التسويف في بناء الاتفاق الداخلي حول البناء السليم للعملية السياسية التي تحمل آمال مواطني بلادنا في الوصول إلى مستقبل زاهر، ولحفظ ثرواتنا خدمة للأجيال المستقبلية، وسنحرص على أن نوفر خلال المدة القادمة الدعم اللازم لما تتطلبه هذه الخطوات من تشجيع ورعاية مناسبين».

واختتم: «إن الاختلاف في الآراء والتوجهات أمر إنساني يتفق مع ما جبلت عليه الطبيعة البشرية، ولكن هذا الاختلاف يجب أن يترفع عن الأحقاد والكراهية التي لا تؤدي إلا الشقاق والتباعد.. لابد أن نمد أيدينا إلى بعضنا البعض متحررين من أي ماضي مؤلم يكبد نفوسنا وأي أحقاد تكبل عقولنا وأن نشترك جميعا في بناء طريق مشرق لأجيال مستقبلية، في وطن يسوده العدل والمساواة والآخاء».