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مدرب النصر يتعرض لوعكة صحية ويغادر لتونس للعلاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 08:45 مساء
مدرب النصر يتعرض لوعكة صحية ويغادر لتونس للعلاج
المدير الفني لفريق النصر محمد المكشر (حساب نادي النصر على فيسبوك)
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غادر المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي النصر محمد المكشر، اليوم الأربعاء، ليبيا في طريقه إلى تونس في رحلة علاجية، يعود بعدها إلى ليبيا مجددا، لمواصلة عمله مع فريق النصر.

أبوقديدة يقود النصر أمام التحدي
وأصدر نادي النصر بيانا، اليوم، كشف فيه تعرض محمد المكشر لوعكة صحية استلزمت خضوعه للعلاج في أحد المراكز الصحية بمدينة بنغازي. وقال البيان إن الأطباء منحوا المدرب إجازة عدة أيام.

وأضاف بيان النصر أن سفر المكشر إلى تونس يأتي بهدف مراجعة طبيبه الخاص، وإجراء مزيد من الفحوص الطبية، للاطمئنان بشكل أكبر على صحته.

وأكد نادي النصر أن محمد المكشر سيعود إلى تونس يوم الإثنين المقبل، ليواصل عمله على رأس الإدارة الفنية لفريق كرة القدم بالنادي، على أن يتولى المدرب المساعد منير أبوقديدة وأعضاء الجهاز الفني المعاون قيادة الفريق خلال مباراته المقبلة أمام التحدي في الدوري الممتاز لكرة القدم.

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وجدد نادي النصر، في بيانه، الثقة في المدير الفني محمد المكشر، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة سريعا، لمواصلة مهامه ومسيرته مع «الفحامة».

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