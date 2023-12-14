الوسط «Wtv» تكشف.. طاقم تحكيم عراقي يدير «ديربي» بنغازي بين النصر والأهلي بنغازي بـ«دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت قناة الوسط «Wtv» قيام لجنة الحكام العامة التابعة لاتحاد كرة القدم تكليف طاقم حكام عراقي بإدارة مباراة «ديربي» مدينة بنغازي التي ستجمع فريقي النصر والأهلي بنغازي في الثالثة عصر بعد غد السبت ضمن مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم «دورينا».

صراع الصدارة يشتعل في المجموعة الأولى من «دورينا»

ووفقا لما كشفته قناة الوسط «Wtv» فإن طاقم التحكيم العراقي الذي سيدير لقاء النصر والأهلي بنغازي يتكون من مهند قاسم حكما للساحة، ويعاونه كل من: واثق مدلل وأحمد صباح.

ويخوض النصر لقاء «ديربي» بنغازي وهو متصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة متساويا مع الأخضر الذي يأتي في المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يحتل الأهلي بنغازي المركز الثالث برصيد سبع نقاط.

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ويسعى النصر إلى الفوز بالمباراة لكي يعزز صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى، كما يسعى الأهلي بنغازي إلى حصد النقاط الثلاث لمزاحمة النصر على الصدارة.