ناجتس الدجاج في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

الناجتس من المأكولات السريعة والمقرمشة التي يعشقها الجميع، وغالباً ما نشتريها مقلية جاهزة. إلا أن هذه الوصفة تجعل من الناجتس وجبة صحية وسهلة، ويمكن تحضيرها في البيت، وذلك بوضع أقراص الناجتس في الفرن بدلاً من المقلاة، ثم تقديمها مع صوص حسب الرغبة. تعلمي الطريقة معنا، وأعديها لأطفالك بسكل صحي وشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

صدرا دجاج

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

¼ ملعقة صغيرة: فلفل أسود - ملح

رشة خل أبيض

لتحضير الطبقة المقرمشة:

خبز مجفف

فص ثوم مفروم

½ كأس: دقيق أبيض - ماء

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

طريقة التحضير

- نضع الخبز المجفف والثوم في المطحنة الكهربائية، ونطحنهما جيدا، ثم نضعهما جانبا .

- نقطع صدور الدجاج، ونضعها في المطحنة ونتبلها بالملح والفلفل والزنجبيل والثوم والخل، ونخلطها قليلاً، ثم نضعها في وعاء جانبا.

- نضع في وعاء الدقيق والماء والبيكينغ باودر، ونحركها حتى تمتزج تماما.

- نشكل أقراصا من الدجاج، ثم نغمرها بمزيج الدقيق، وبعده بمزيج الخبز المطحون.

- نضع كمية من الزيت في صينية الفرن ونمده حتى تتشربه أقراص الناجتس، ثم نرتبها فيها، ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تكتسب لوناً ذهبياً من الأسفل، ثم نقلبها حتى تنضج من الجانب الآخر.

- نخرجها من الفرن، ونقدمها مع المايونيز أو الكاتشاب أو أي صوص حسب الذوق.