حساء القرنبيط

القاهرة - بوابة الوسط

حساء القرنبيط وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من البصل والقرنبيط والبقدونس ومرق الخضروات صحية ومناسبة للدايت ومرضى السكر، بالإضافة إلى أنها لذيذة وشهية، تعلمي الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

حبة قرنبيط مقطعة بوزن 1 كيلوغرام.

حبة بصل مقطع.

¾ ليتر مرق الخضروات.

باقة بقدونس مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

طريقة التحضير

- نضع زيت الزيتون في وعاء على نار متوسطة ثم نضيف البصل ونقلب لمدة خمس دقائق حتى يذبل ثم نضيف القرنبيط ونتركه لمدة عشر دقائق حتى ينضج قليلاً .

- نضيف مرق الخضروات وننتظر بعد الغليان لمدة 20 دقيقة حتى يصبح القرنبيط طريا، ثم نسكب في الخلاط الكهربائي ويطحن الخليط جيدا ثم نسكب في طبق التقديم ونزين بالبقدونس ويقدم.