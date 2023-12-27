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كيك بندق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 10:30 صباحا
كيك بندق
طريقة سهلة وسريعة لتقديم كيك البندق الشهي (أرشيفية: الإنترنت)
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بمكونات بسيطة وخطوات سهلة حضري كيك البندق الخفيف بدون دقيق واستمتعي بمذاقه الشهي مع عائلتك وذلك وفقا لموقع «شهية»

المكونات
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
ملعقة صغيرة فانيلا سائلة.
ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
5 بيضات مفرق البياض عن الصفار.
200 غرام بندق بقشوره.
175 غرام سكر أبيض.
100 غرام زبدة لينة.

طريقة التحضير:
- جهز وعاء لخبز الكيك مقاس 20 سم وضع به ورق الخبز مع دهنه بالزبدة. سخن الفرن إلى 170 درجة واطحن البندق مع البيكنج بودر والقرفة في محضرة الطعام حتى يصبح ناعما، أضف الزبدة واخلط حتى تتجانس تمامًا.

- بخلاطة كهربائية وبوعاء متوسط أخفق صفار البيض مع السكر حتى ينتج معك خليط مثل الموسيه أو إذا رفعت المضرب يبقى في الخليط أثر.

- أضف خليط البندق والفانيلا وأخفق حتى تتجانس المكونات تمامًا وبوعاء نظيف آخر وبخلاطة كهربائية نظيفة المضرب نظيفة (أي خالية من أي أثر للدهون حتى لا تتدخل في صنع المارينغ) أخفق البياض مع رشة الملح حتى ينتج معك منقار الطير الثابت.

- قم بلطف بتقليب البياض مع الخليط على ثلاث دفعات (الرفق بالتقليب مطلوب لعدم تحرير فقاعات الهواء في بياض البيض المنفوش).

- قم بصب الخليط في وعاء الكيك المجهز ونعِّم سطحه بملعقة ثم اخبز لمدة 50 دقيقة إذا أدخلت عودا بالمنتصف يخرج نظيفًا. انتبه من فتح الفرن في منتصف الخبز، قوام الكيك هش جدًا وستهبط بسبب ذلك.

- بعد انتهاء الخبز اترك الوعاء ليبرد لمدة 15 دقيقة ثم وبرفق مرر سكينًا على حواف الوعاء لتسهل على الكيك الخروج. اترك الكيك لمدة 15 دقيقة أخرى لنقله من أرضية الوعاء ونقله لصحن التقديم.

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