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شوربة سمك بالطماطم والزنجبيل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 11:22 صباحا
شوربة سمك بالطماطم والزنجبيل
شوربة سمك بالطماطم والزنجبيل. (أرشيفية: الإنترنت)
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نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير شوربة السمك بالطماطم، لإعادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك كوجبة غداء متكاملة، وفقا لمجلة «هي».

المكونات
1 كجم من فيليه السمك الأبيض مقطع مكعبات.
5 حبات طماطم صغيرة.
3 ملاعق كبيرة طعام زنجبيل مبشور.
4 فصوص ثوم مهروس.
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
¼ ملعقة صغيرة من السكر.
ملعقة صغيرة من الملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.
2 ملعقة بقدونس مفروم للتزيين.
ماء مغلي بحسب الحاجة.

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طريقة التحضير
- سخني الزيت على نار متوسطة وأضيفي الزنجبيل والثوم والطماطم والسكر والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر. اطبخيها مع التحريك لدقيقتين.
- أضيفي الماء المغلي حسب الحاجة، ودعي المزيج يغلي، خفضي الحرارة وسخني مدة 10 دقائق.
- ضعي مكعبات السمك واتركيه حتى ينضج.
- ضعي معجون الطماطم وحركي الشوربة.
- أضيفي المزيد من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.
- اسكبي الشوربة في الأطباق المخصصة لها بعد تزيينها بالبقدونس قبل التقديم.

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