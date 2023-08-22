شوربة سمك بالطماطم والزنجبيل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير شوربة السمك بالطماطم، لإعادها في مطبخك والاستمتاع بمذاقها الشهي مع أفراد أسرتك كوجبة غداء متكاملة، وفقا لمجلة «هي».

المكونات

1 كجم من فيليه السمك الأبيض مقطع مكعبات.

5 حبات طماطم صغيرة.

3 ملاعق كبيرة طعام زنجبيل مبشور.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

¼ ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

2 ملعقة بقدونس مفروم للتزيين.

ماء مغلي بحسب الحاجة.