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أرز صيادية بالسمك والجمبري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 12:44 مساء
أرز صيادية بالسمك والجمبري
لا تخلو سفرة المأكولات البحرية من طبق أرز الصيادية البني (الإنترنت)
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لا تخلو سفرة المأكولات البحرية من طبق أرز الصيادية البني. حضريه بسهولة، وقدميه إلى جانب طاجين السمك والجمبري. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوبان من الأرز
2 حبة بصل مفرومة ناعم
2 شريحة سبيط
كوب جمبري
كوب سمك فيليه
نصف كوب جندوفلي
معلقتان كبيرتان من الملح
معلقتنا صغيرتان من الكمون
زيت
ماء

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في إناء على نار متوسطة، ويوضع البصل، ويقلب باستمرار حتى يصبح لونه بنيًا فاتحًا.
- يغسل الأرز جيدًا، ويصفى ويترك جانبًا ويقطع الجمبري والسمك الفيليه والجندوفلي والسبيط قطعا صغيرة.
- يوضع الجمبري والسمك الفيليه والجندوفلي والسبيط على البصل، ويقلب جيدًا، ويضاف الأرز للخليط، ويقلب جيدًا.
- يوضع الماء على الأرز، ويضاف إليه الملح والكمون، ويترك على نار هادئة، حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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