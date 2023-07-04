أرز صيادية بالسمك والجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

لا تخلو سفرة المأكولات البحرية من طبق أرز الصيادية البني. حضريه بسهولة، وقدميه إلى جانب طاجين السمك والجمبري. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الأرز

2 حبة بصل مفرومة ناعم

2 شريحة سبيط

كوب جمبري

كوب سمك فيليه

نصف كوب جندوفلي

معلقتان كبيرتان من الملح

معلقتنا صغيرتان من الكمون

زيت

ماء