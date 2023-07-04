أرز صيادية بالسمك والجمبري...

لا تخلو سفرة المأكولات البحرية من طبق أرز الصيادية البني. حضريه بسهولة، وقدميه إلى جانب طاجين السمك والجمبري. تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوبان من الأرز
2 حبة بصل مفرومة ناعم
2 شريحة سبيط
كوب جمبري
كوب سمك فيليه
نصف كوب جندوفلي
معلقتان كبيرتان من الملح
معلقتنا صغيرتان من الكمون
زيت
ماء
طريقة التحضير
- يوضع الزيت في إناء على نار متوسطة، ويوضع البصل، ويقلب باستمرار حتى يصبح لونه بنيًا فاتحًا.
- يغسل الأرز جيدًا، ويصفى ويترك جانبًا ويقطع الجمبري والسمك الفيليه والجندوفلي والسبيط قطعا صغيرة.
- يوضع الجمبري والسمك الفيليه والجندوفلي والسبيط على البصل، ويقلب جيدًا، ويضاف الأرز للخليط، ويقلب جيدًا.
- يوضع الماء على الأرز، ويضاف إليه الملح والكمون، ويترك على نار هادئة، حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
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