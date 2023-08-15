سوشي دجاج بالأفوكادو

القاهرة - بوابة الوسط

لعشاق السوشي.. إليك أسهل طريقة لعمل السوشي بالدجاج بخطوات سريعة ونتيجة مضمونة مثل المطاعم الجاهزة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

حبة أفوكادو مقشرة ومقطعة إلى شرائح.

1 1/3 كوب أرزالسوشي.

3 ملاعق كبيرة خل السوشي.

4 شرائح طحالب بحرية يابانية مجففة ومحمصة .

حبة جزر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

صفيحة من الخيزران ( لعمل رول الشويشي ).

150غرام دجاج مطبوخ ومتبل بالمايونيز.

صويا صوص لتقديم.

صلصة الوسابي للتقديم.

مخلل الزنجبيل للتقديم.

روستو لحم مشوي بالخضروات

طريقة التحضير

- نقوم بوضع الأرز في المصفاة وغسله بالماء البارد ثم نضع الحلة علي نار هادئة.

- ثم نضع كوبين من الماء البارد وإضافة الأرز إلي أن يغلي ثم نقوم بتغطية الحلة وتهدئة النار وتركه لمدة 10 دقائق تقريبا.

- نرفع الحلة من على النار ونتركها تبرد لمدة 10 دقائق أخرى، مع عدم نزع الغطاء.

- نضيف خل السوشي بهدوء على الأرز وتركه حتى يبرد ونقوم بوضع شريحة من النوري (شرائح الطحالب البحرية اليابانية المجففة والمحمصة) ووضع الوجه اللامع للأسفل وأن تكون الخطوط مواجهة بالعرض ووضعها على صفيحة الخيزران ووضع القليل من الماء على راحة اليد وفرد مقدار ملعقتين كبيرتين من الأرز على شريحة السوشي ووضع شرائح الدجاج في منتصف الشريحة على الأرز ثم وضع الأفوكادو وشرائح الجزر ثم لف شريحة السوشي باستعمال صفيحة الخيرزان مع الشد عليها حتى تغلف الحشوة تماما.

- نقوم بعد ذلك بلف الشريحة بورق النايلون ووضعها في الثلاجة حتى تبرد لمدة 30 دقيقة.

- يقطع السوشي إلى شرائح بسمك مناسب حسب الرغبة ثم تقديمها مع صلصة الوسابي والصويا ومخلل الزنجبيل.

