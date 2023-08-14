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روستو لحم مشوي بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 08:42 صباحا
روستو لحم مشوي بالخضروات
روستو فيليه اللحم المشوي مع الخضار طبق رئيسي سهل التقديم تعلميه معنا.(الإنترنت)
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روستو فيليه اللحم المشوي مع الخضار طبق رئيسي رائع للاحتفال بالمناسبات الخاصة، تعلمي أسهل طريقة لتحضيره وتقديمه وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
- كيلو ونصف لحم فيليه قطعة واحدة.
- 3 ملاعق زيت.
- 2 مكعب زبدة.
- 2 ملعقة بقدونس طازج مفروم.
- ملح وفلفل حصى.
- 2 ملعقة صغيرة مستردة.
- جزر شرائح.
- بصلة مقطعة شرائح.
- بروكلي مقطع.
- 4 فصوص ثوم صحيح كبيرة.
- 2 كوب ماء.

طريقة التحضير
- اربطي قطعة اللحم بالخيط المخصص ثم اغرزي اللحم بسكين حاد لعمل فتحات صغيرة، ووزعي الفلفل الأسود والثوم في الفتحات، ثم قومي بتوزيع الملح على اللحم.

- ثم سخني الزيت في مقلاة وحمري اللحم من جميع الجهات حتى يصبح ذهبيا ثم ارفعيه عن النار واتركيه جانبا ليبرد.

- اخلطي الزبدة والبقدونس والمستردة وادهني اللحم بالخليط ووزعي شرائح البطاطس والجزر والبروكلي والبصل والطماطم في صينية الفرن وضعي الماء الساخن وضعي اللحم وغطي الطبق بورق الألومنيوم وادخلي الطبق الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة حوالي 90 دقيقة.

- ثم قومي بإزالة الألومنيوم عن الطبق وأعيديه للفرن لمدة 20 دقيقة حتى ينضج اللحم واخرجي الطبق من الفرن واتركي اللحم ليبرد قليلا، ثم قطعيه شرائح ووزعي الخضار على اللحم في طبق التقديم ووزعي صوص اللحم من طبق الفرن وقدميه ساخنا بجانب الأرز الأبيض مع الصوص.

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