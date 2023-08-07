بسكويت بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير بسكويت بالجبن والأعشاب وقدميه بجانب الصوص المفضل لكِ كمقبلات شهية تعلمي الطريقة معنا وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كوب زبدة

2 حبة بيض

2 كوب دقيق

3 ملاعق كبيرة سكر

3 ملاعق صغيرة أعشاب

1 1/2 ملعقة بيكنج باودر

3/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب جبن ماعز