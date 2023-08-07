تعلمي معنا طريقة تحضير بسكويت بالجبن والأعشاب وقدميه بجانب الصوص المفضل لكِ كمقبلات شهية تعلمي الطريقة معنا وفقاً لموقع «شهية».
المكونات
1/2 كوب زبدة
2 حبة بيض
2 كوب دقيق
3 ملاعق كبيرة سكر
3 ملاعق صغيرة أعشاب
1 1/2 ملعقة بيكنج باودر
3/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 كوب جبن ماعز
طريقة التحضير
- اخلطي المكوِنات الجافّة معا الدقيق والسكر والملح والـبايكينغ باودر والأعشاب معاً وفي وعاء كبير
- ثم اخفقي الزبدة مع البيض والجبن في وعاء آخر ثم أضيفي الخليط إلى خليط المكونات الجاف مع التقليب جيداً حتى يتماسك الخليط.
- ضعي العجينة في صينية مبطنة بورق خاص بالخبز وجمعيها باليدين على الهيئة المفضلة لديك ثم أخبزيها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية لمده 30 دقيقة واتركيها تبرد تماماً.
- قطعي البسكويت بسكين مشرشر إلى شرائح أو مربعات وأعيدي خبز هذه الأخيرة 15 دقيقة ثم قدميها مع أي غموس.
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