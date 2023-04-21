استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر...

حلى القرفة، وصفة شهية ومميزة لحلويات عيد الفطر التي تنتشر بشكل واسع داخل البيوت وفي العزومات والموائد.
وحلى القرفة تحتوي إضافة للقرفة على مكونات عدة لتمنحك صنفا مميز ولذيذا من الحلى الذي يمكن تناوله مع القهوة والشاي أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وفق «هي».
المكونات:
1 كوب طحين
1 كوب سكر مطحون
2 حبة بيض
100 غرام زبدة
2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
للتغليفة
1 كوب جبن كريمي
1 كوب كريمة سائلة
1 ملعقة كبيرة مستكة مطحونة
1 ملعقة صغيرة سكر مطحون
طريقة التحضير:
في وعاء الخلط، ضعي الزبدة واخفقيها ثم أضيفي السكر واخفقي من جديد.
- أضيفي البيض والفانيلا واخفقي المكونات، ثم أضيفي الطحين والبيكنغ باودر والهيل والقرفة والزنجبيل واخفقي بالمضرب الكهربائي.
- أضيفي الحليب فوق الخليط واخفقي مرة أخرى.
- رشي قالب الكيك برذاذ الزيت أو الزبدة، واسكبي الخليط داخله.
- أدخلي قالب الكيك الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 - 25 دقيقة.
لتحضير التغليفة، في وعاء ضعي الجبن الكريمي والكريمة السائلة، واخفقي باستخدام المضرب الكهربائي، ثم أضيفي المستكة، والسكر، وحركي.
زيني حلى القرفة بتغليفة الكريمة والجبن ثم قطعيه وقدميه.
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