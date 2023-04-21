  • Alwasat News
Atwasat

استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 01:19 مساء
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
لفائف القرفة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حلى القرفة، وصفة شهية ومميزة لحلويات عيد الفطر التي تنتشر بشكل واسع داخل البيوت وفي العزومات والموائد.

وحلى القرفة تحتوي إضافة للقرفة على مكونات عدة لتمنحك صنفا مميز ولذيذا من الحلى الذي يمكن تناوله مع القهوة والشاي أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وفق «هي».

المكونات:
1 كوب طحين
1 كوب سكر مطحون
2 حبة بيض
100 غرام زبدة
2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة هيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

للتغليفة
1 كوب جبن كريمي
1 كوب كريمة سائلة
1 ملعقة كبيرة مستكة مطحونة
1 ملعقة صغيرة سكر مطحون

طريقة التحضير:
في وعاء الخلط، ضعي الزبدة واخفقيها ثم أضيفي السكر واخفقي من جديد.
- أضيفي البيض والفانيلا واخفقي المكونات، ثم أضيفي الطحين والبيكنغ باودر والهيل والقرفة والزنجبيل واخفقي بالمضرب الكهربائي.
- أضيفي الحليب فوق الخليط واخفقي مرة أخرى.
- رشي قالب الكيك برذاذ الزيت أو الزبدة، واسكبي الخليط داخله.
- أدخلي قالب الكيك الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 - 25 دقيقة.
لتحضير التغليفة، في وعاء ضعي الجبن الكريمي والكريمة السائلة، واخفقي باستخدام المضرب الكهربائي، ثم أضيفي المستكة، والسكر، وحركي.
زيني حلى القرفة بتغليفة الكريمة والجبن ثم قطعيه وقدميه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال

«مع فدوى»: الفنان حسن قرفال
«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها

«سنابتشات» تسعى لتنويع أنشطتها من دون فقدان جوهرها
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 19): مقلب التأشيرة
مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي

مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الغنوشي
كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!

كاريكاتير خيري - تباعد اجتماعي!
كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد

كاريكاتير حليم - مبروك عليكم العيد
باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي ...
تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال

تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال
كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان
القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها لـ«الوساطة»

القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها ...
محامون يتقدمون بطعن ضد تعديل اتفاقية 2008 بين مؤسسة النفط و«إيني»

محامون يتقدمون بطعن ضد تعديل اتفاقية 2008 بين مؤسسة النفط و«إيني»
إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة

إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق
اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)

اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)
«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره

«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره
«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح

«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا

الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حساء دشيشة ومعكرونة بالبصلة على مائدة اليوم الرابع والعشرين
حساء دشيشة ومعكرونة بالبصلة على مائدة اليوم الرابع والعشرين
بيتي فور ودجاج بانية على مائدة اليوم الخامس والعشرين
بيتي فور ودجاج بانية على مائدة اليوم الخامس والعشرين
مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين
مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة ......
فتة شاورما وورقة لحمة على مائدتك اليوم الرابع عشر من رمضان
فتة شاورما وورقة لحمة على مائدتك اليوم الرابع عشر من رمضان...
حضري فتة المعكرونة
حضري فتة المعكرونة...
ورق عنب وشيش طاووق على مائدتك في اليوم الحادي عشر
ورق عنب وشيش طاووق على مائدتك في اليوم الحادي عشر...
كبدة إسكندراني ومكرونة بالجبن وأيس كريم بالموز لإفطارك السادس عشر من رمضان
كبدة إسكندراني ومكرونة بالجبن وأيس كريم بالموز لإفطارك ......
المزيد
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر...
القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد
القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد...
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل...
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين...
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين...
المزيد