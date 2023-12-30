«القسام» توقع 20 جنديًا من قوة إسرائيلية خاصة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت كتائب القسام وفصائل المقاومة خوض اشتباكات من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة وتفجير المزيد من الدبابات وقصف تحشدات العدو بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الخاصة الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأوقعوا أكثر من 20 جنديًا بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ آخر أعلنت الكتائب استهداف دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة «شواظ» في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وقصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

استهداف ثلاث دبابات للاحتلال

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أن مقاتلي القسام أبلغوا عن استهدافهم دبابتين إسرائيليتين وناقلتي جند بقذائف «الياسين 105» وتفجير عبوة «شواظ» في دبابة ثالثة.

كما استهدفت الكتائب دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة «الياسين 105» شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وتمكن مقاتلو كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بالكامل شمال مخيم البريج بقذيفة «الياسين 105». ونشرت كتائب القسام مشاهد لمفارز الهاون القسامية وهي تدمر تجمعات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة ضمن معركة طوفان الأقصى.

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من جهتها، أعلنت سرايا القدس خوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خان يونس.