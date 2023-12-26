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كييف تقول إنها دمرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 09:22 صباحا
كييف تقول إنها دمرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود
السفينة الحربية الروسية موسكفا بالقرب من سيباستوبول في القرم يوليو 2011. (أ ف ب)
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أعلنت أوكرانيا فجر الثلاثاء أنها نجحت في تدمير سفينة حربية روسية يُشتبه بأنها كانت محملة بطائرات مسيرة إيرانية الصنع في البحر الأسود.

فيما أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف وقوع هجوم معادٍ في منطقة فيودوسيا، مؤكدا أنه تم احتواء الحريق وفرض طوق أمني حول منطقة الميناء، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقال سلاح الجو الأوكراني في منشور على تطبيق تلغرام إن «سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمرت على أيدي طياري القوات الجوية».

وأضاف «يقول الناس إنها كانت محملة بطائرات شاهد، المسيرات المفخخة الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا على نطاق واسع في حربها ضد أوكرانيا».

ولم يحدد البيان مكان الضربة، لكن قائد سلاح الجو ميكولا أوليشتشوك نشر مقطع فيديو يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل في قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية الواقعة في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم المحتلة.

لم تحدد طبيعة الأضرار
وقال المسؤول الروسي في منشور على تلغرام «تم تنفيذ هجوم معادٍ في منطقة فيودوسيا. تم فرض طوق أمني حول منطقة الميناء»، مضيفا أن «الانفجار انتهى وجرى احتواء الحريق».

ولم يحدد أكسيونوف طبيعة الأضرار لكنه أكد أن السلطات اضطرت إلى إجلاء سكان عدد من المنازل.

وغالباً ما تنفذ أوكرانيا هجمات في شبه جزيرة القرم تستهدف بشكل خاص الجيش الروسي.

وأغرق الجيش الأوكراني في أبريل 2022، الطراد «موسكفا»، سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي.

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