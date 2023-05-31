الجيش الروسي يعلن تدمير «آخر» سفينة حربية أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا الأربعاء مسؤوليتها عن تدمير سفينة الإنزال «يوري أوليفيرينكو» في أوديسا (جنوب أوكرانيا) والتي تقول موسكو إنها السفينة الحربية «الأخيرة» التابعة للبحرية الأوكرانية كانت لا تزال في الخدمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «في 29 مايو، نتيجة لضربات أسلحة عالية الدقة شنتها القوات الجوية الفضائية الروسية على منطقة رسو سفن عسكرية في ميناء أوديسا، دُمّرت آخر سفينة حربية تابعة للبحرية الأوكرانية يوري أوليفيرينكو»، وفق «فرانس برس».

ولم تُصدر البحرية العسكرية الأوكرانية أي رد فعل في الوقت الحالي.

«يوري أوليفيرينكو» سفينة تسمح بإنزال جنود

وتعد «يوري أوليفيرينكو» سفينة تسمح بإنزال جنود. وكانت تُعرف سابقًا باسم «كيروفوغراد»، ثم أُعيدت تسميتها في العام 2016 تكريمًا لجندي أوكراني قُتل في العام 2015 قرب مدينة ماريوبول (جنوب شرق).

في يونيو 2022، قام الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتكريم طاقمها لـ«بطولته» في الدفاع عن البلاد في مواجهة الهجوم العسكري الروسي الضخم. واستُخدمت السفينة أيضًا في العام 2014 لإجلاء جنود أوكرانيين بعد ضمّ شبه جزيرة القرم من قبل موسكو.