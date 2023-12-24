سفينة حربية أميركية تُسقط أربع طائرات مسيّرة هجومية فوق البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية تمكنت السبت، من إسقاط أربع طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر.

وأضافت سنتكوم على منصة «إكس»، أن المدمّرة «يو إس إس لابون»، التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر السبت، «أسقطت أربع طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وكانت تحلق باتجاه السفينة الحربية الأميركية»، مضيفة أنه «لم تقع إصابات أو أضرار».

وادعت أن الحوثيين أطلقوا أيضا السبت، صاروخين باليستيين مضادين للسفن على خطوط الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن تأثر السفن بالصاروخين.