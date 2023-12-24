تظاهرات في لندن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بـ«إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

شهدت شوارع العاصمة البريطانية (لندن) تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ومقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، الأحد، عن منظمي التظاهرات قولهم: «لا يمكن أن تكون هناك احتفالات بالعام الجديد كما هو معتاد بينما تحدث إبادة جماعية»، داعين إلى مقاطعة العلامات التجارية الشهيرة التي تدعم الاحتلال، وبينها «بوما» و«إتش بي» و«أكسا».

والهدف من دعوات المقاطعة، كما كتبت المجموعة الناشطة «سيسترس أن كات» (Sisters Uncut) على مواقع التواصل الاجتماعي، هو «عرقلة تدفق رؤوس الأموال إلى إسرائيل، وعندها نضرب في قلب الاحتلال الغاشم. سنواصل القيام بذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني».

وهتف المتظاهرون أمام متاجر «زارا» في شارع أكسفورد بلندن قائلين: «حينما تتسوقون تستمر القنابل في السقوط». كما رددوا شعارات أخرى، بينها «زارا زارا لا يمكن الاختباء.. توقفي عن دعم الإبادة الجماعية».

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زيادة الضغوط على الحكومة البريطانية

وشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين بشوارع لندن في تظاهرات عدة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر الماضي، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار، ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة البريطانية وحزب العمال العمال الحاكم، وكلاهما دعا إلى وقف موقت فقط للعمليات القتالية في القطاع.

وتداول رواد منصة «إكس» دعوات مقاطعة المنتجات المرتبطة بالكيان الإسرائيلي، وكتب أحد المستخدمين: «جرى إغلاق زارا في شارع أكسفورد في لندن الآن. يجب إغلاقها جميعا من أجل فلسطين. وقف إطلاق النار الآن». بينما كتب آخر: «لا عيد ميلاد كما هو معتاد مع استمرار الإبادة الجماعية. شارع أكسفورد يطالب بوقف إطلاق النار».

يأتي ذلك بعد يومين فقط من قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى زيادة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون دعوة صريحة لوقف دائم لإطلاق النار. وحظى القرار بموافقة الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة وروسيا.

وقد أثارت العلامة التجارية «زارا» جدلا كبيرا، بداية هذا الشهر، بعد أن نشرت صور حملة دعائية تشبه إلى حد الكبير آثار الدمار والجثث التي نراها في غزة، لكنها اضطرت إلى حذف الصور من منصات التواصل الاجتماعي بعد حملة انتقادات واسعة من المستخدمين، وانتشار وسم «#قاطعوا زارا» على نطاق واسع.



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متظاهر يشارك في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. (ذا غارديان)