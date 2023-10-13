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تظاهرات حاشدة في طرابلس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 أكتوبر 2023, 06:01 مساء
تظاهرات حاشدة في طرابلس تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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خرجت تظاهرات حاشدة في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الحصار والقصف والغارات منذ أسبوع.

ورفع المتظاهرون العلمين الليبي والفلسطيني، فضلا عن لافتات تندد بالاحتلال، من بينها «إسرائيل قتلة الأطفال»، و«غزة أحفظها بحفظك يا حفيظ»، و«طوفان الأقصى أمات إسرائيل وأحيا الأمة»، و«القدس عاصمة دولة فلسطين».

كما نظم أهالي مدينة مسلاتة، الجمعة، تظاهرات حاشدة، للتضامن مع قطاع غزة. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، من بينها «تقتلون النساء والأطفال وتفرون أمام الرجال»، و«اللهم أنصر إخواننا في غزة الجريحة»، و«يا أهل غزة أصمدوا لا يضركم من خذلكم»، و«وقفة مدينة مسلاتة مع أخواتنا في غزة»، و«يسقط الصهاينة».

1799 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1843 شهيدا و7138 جريحا.

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وزادت حصيلة العدوان على غزة إلى 1799 شهيدا و6388 مصابا، بينما أوقعت الاعتداءات الإسرائيلية 44 شهيدا وأكثر من 700 مصاب في الضفة الغربية المحتلة، وصل منهم إلى المستشفيات نحو 250 مصابا، وفق بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

تحذير من انهيار النظام الصحي في غزة
في السياق نفسه، حذر الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، من أن النظام الصحي في قطاع غزة «بلغ نقطة الانهيار». وحسب المنظمة، فإن ستة من المستشفيات السبعة الكبرى في القطاع لم تعد تعمل سوى جزئيا.

وقال ياساريفيتش: «مستشفى بيت حانون شمال غزة لم يعد يعمل بسبب الضربات الجوية المتتالية على مقربة منه، التي ألحقت أضرارا به والطرقات المجاورة». وأضاف أن المستشفيين الرئيسيين في شمال القطاع: المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء، تخطيا طاقتهما الاستيعابية البالغة بالإجمال 760 سريرا.

وأشار إلى أن 99% من أسرة مستشفى الشفاء باتت مشغولة. في حين أن مستشفيات جنوب غزة بلغت أقصى طاقتها. كما لفت إلى أن المستشفيات لا تحصل على الكهرباء سوى بضع ساعات في اليوم، لادخار الوقود الذي بات على وشك النفاد.

تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
تظاهرات في ميدان الشهداء بطرابلس، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، 13 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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