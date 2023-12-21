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ماكرون يزور الأردن لبحث الحرب في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 ديسمبر 2023, 05:52 مساء
ماكرون يزور الأردن لبحث الحرب في غزة
ماكرون وملك الأردن (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى الأردن حيث يجري مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول المساعدات الإنسانية لغزة، وعملية السلام في الشرق الأوسط، قبل أن ينتقل إلى قاعدة جوية للاحتفال بأعياد الميلاد مع الجنود الفرنسيين المنتشرين في هذا البلد.

وغادر الرئيس الفرنسي باريس بعد أزمة سياسية استمرت ثلاثة أيام بشأن قانون الهجرة، ليختار هذا العام منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، التي تهزها الحرب المستعرة في غزة، لعقد هذا الاجتماع التقليدي مع القوات الفرنسية، بحسب ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وكان في استقباله الملك عبدالله لدى نزوله من الطائرة الرئاسية في مطار مدينة العقبة الساحلية (328 كلم جنوب عمان) على شاطئ البحر الأحمر.

مساعدات لقطاع غزة
وقال الإليزيه في بيان إن هذا اللقاء سيشكل «فرصة للعودة إلى العمل المشترك بيننا وبين شركائنا الأردنيين فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين في قطاع غزة».

وستتوجه إلى عمان طائرتان فرنسيتان جديدتان تنقلان مساعدات إنسانية مخصصة للمدنيين في قطاع غزة (من المقرر وصول الأولى، اليوم الخميس، والثانية في 26 ديسمبر).

وأضافت الرئاسة الفرنسية إن «رئيس الدولة سيؤكد بهذه المناسبة على ضرورة التوصل إلى هدنة فورية جديدة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار». 

-  ماكرون: محاربة الإرهاب لا تعني «تدمير كل شيء في غزة»
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ومع اعترافه بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن نفسها، أكد ماكرون، أمس الأربعاء، في مقابلة مع قناة «فرانس 5»، أنه «لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة حماس بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين».

ومن المتوقع بعد ذلك أن يزور الرئيس الفرنسي قاعدة جوية في الأردن تتمركز فيها قوات فرنسية «لتسليط الضوء على التزام فرنسا الدائم بمكافحة الإرهاب»، بحسب الإليزيه.

وفي خضم الاضطرابات السياسية في فرنسا بسبب إقرار قانون الهجرة، سيلقي ماكرون كلمة أمام 350 جنديا فرنسيا في القاعدة قبل تناول عشاء عيد الميلاد الذي أعدته مطابخ الرئاسة.

وتتمركز حاليا أربع طائرات رافال في الأردن. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الفرنسي قاعدة جوية موقتة في الخارج للقوات الجوية الفرنسية في عيد الميلاد.

مغادرة آخر الجنود الفرنسيين 
وبينما يزور الرئيس الفرنسي القاعدة الجوية في الأردن، الجمعة، سيغادر آخر الجنود الفرنسيين النيجر، كما أعلن النظام العسكري الحاكم في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل، بعد أكثر من عشر سنوات على بدء مكافحة المتشددين في البلاد.

ويشكل الجنود الفرنسيون المنتشرون في الأردن جزءا من عملية «شمّال» التي تضم إلى الجنود المتمركزين في الأردن إلى جانب 250 جنديا فرنسيا في العراق وسورية في إطار المشاركة الفرنسية في عملية «العزم الصلب» التي انطلقت في 2014 ضد تنظيم داعش، وتديرها الولايات المتحدة.
 

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