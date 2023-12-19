الدفاعات الجوية الروسية تحبط هجوما بطائرة مسيّرة فوق محيط موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية الثلاثاء، «هجوما» بطائرة مسيرة فوق ضواحي موسكو، على ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، سيرغي سوبيانين، دون أن يوضح ما إذا كانت المسيّرة انطلقت من أوكرانيا أو من داخل روسيا.

وأفاد سوبيانين في بيان، أن «قوات الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيّرة في منطقة أودينتسوفو. وبحسب المعلومات الأولية، ليس هناك أضرار ولا إصابات في مكان تساقط الحطام»، مضيفا أن «أجهزة الطوارئ تنشط في الموقع»، بحسب وكالة «فرانس برس».



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