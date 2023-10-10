الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر زعيم حركة الحوثي اليمنية عبدالملك الحوثي الثلاثاء من إنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع في غزة بشكل مباشر، فسترد الحركة بإطلاق طائرات مسيَّرة وصواريخ وستتخذ خيارات عسكرية أخرى. وقال الحوثي «هناك خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بغزة»، مضيفًا أن الحوثيين مستعدون للتنسيق مع جماعات أخرى والتدخل.

وقال الحوثي في بيان «نحن في تنسيقٍ تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، لفعل كل ما نستطيع، وكل الذي يمكننا أن نفعله، وهذا التنسيق فيه خطوط حمراء، فيه مستويات معينة للأحداث، من ضمنها: إذا تدخَّل الأميركي بشكلٍ مباشر، بشكلٍ عسكري من جانبه، والآن يقدم الدعم للعدو الإسرائيلي، إذا تدخَّل بشكلٍ مباشر، نحن مستعدون للمشاركة، حتى على مستوى القصف الصاروخي، والمسيَّرات، والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع».

خطوط حمراء فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة

وأضاف الحوثي أن هناك أيضًا خطوطًا حمراء أيضًا فيما يتعلق بالوضع المتعلق بقطاع غزة، قائلًا «نحن في هذا على تنسيقٍ تام مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة، وحاضرون وفقًا لذلك للتدخل بكل ما نستطيع، وسنحرص- إن شاء الله- أن يكون لدينا الخيارات المساعدة على فعل ما يكون له الأثر الكبير في إطار تنسيقنا مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة إن شاء الله».

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أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«دعم إضافي» للاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الأحد، مشيرًا إلى أن بايدن أبلغ نتانياهو بأن مساعدة عسكرية أميركية إضافية في طريقها إلى إسرائيل، وهو ما وصفته حركة حماس بمحاولة من الولايات المتحدة ترميم معنويات الاحتلال المنهارة.

ذخائر ومعدات للاحتلال الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، الأحد أنها ستقدم ذخائر ومعدات للاحتلال الإسرائيلي وستعزز القوات الأميركية في الشرق الأوسط ووجهت بتحرك حاملة الطائرات الأميركية حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وشنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة «حماس» عملية عسكرية أطلقت عليها «طوفان الأقصى»، يوم السبت الماضي، ضد الاحتلال الإسرائيلي والتي شملت إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف وعمليات تسلل واقتحام لمستوطنات وأسر إسرائيليين.