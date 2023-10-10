العثور على 100 جثة في مستوطنة قرب الحدود مع قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت منظمة إسرائيلية على 100 جثة في مستوطنة بئيري قرب الحدود مع قطاع غزة، حيث قتلوا خلال العملية العسكرية التى نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ضد المستوطنات التى أقامها الاحتلال في غلاف غزة.

وقال المتطوع والناطق باسم منظمة «زاكا»، موتي بوكجين: «كان هناك عدد كبير. أكثر من 100 جثة». وأضاف: «لقد أطلقوا النار على الجميع. هؤلاء القتلى من بين 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمهلت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرية لـ«حماس»، سكان عسقلان في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى الخامسة مساء اليوم، لمغادرتها. وقال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان على الموقع الرسمي للكتائب: «نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر».

ردا على جريمة تهجير العدو للفلسطينين

وشدد على أن هذا الإنذار يأتي «ردا على جريمة تهجير العدو أهلنا، وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة».

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وواصل العدوان الإسرائيلي قصف قطاع غزة، خصوصا في حي الرمال ومدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى حتى الآن إلى مقتل 687 فلسطينيا، وإجبار الآلاف على النزوح، وذلك بعدما أطلقت «حماس»، صباح السبت، عملية «طوفان الأقصى» المباغتة ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر السياج الحدودي.

إقامة دولة فلسطينية

وفي آخر ردود الفعل الدولية، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحرب بين إسرائيل وحماس هي «مثال لفشل واشنطن في الشرق الأوسط»، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية أمر ضروري.

وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الثالث على قطاع غزة، أمس الإثنين، إلى 687 شهيدا، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع المحاصر. وقالت الوزارة: «الطواقم الطبية في المستشفيات استقبلت 687 شهيدا، من بينهم 140 طفلا و105 من النساء، و3726 جريحا منذ بداية القصف الإسرائيلي».