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بلينكن: الصين تعهدت عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 04:20 مساء
بلينكن: الصين تعهدت عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بكين، اليوم الإثنين، أن الصين جددت تعهدها عدم تزويد روسيا أسلحة فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا، معرباً في الوقت نفسه عن قلقه من تصرفات شركات صينية خاصة.

وقال بلينكن للصحفيين «نحن ودول أخرى - تلقينا ضمانات من الصين أنها لا تقوم ولن تقوم بتزويد مساعدة فتاكة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا»، وفق «فرانس برس».

وفي سياق متصل أشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الإثنين ببعثة إفريقية تسعى للعب دور وساطة لإحلال السلام في أوكرانيا، واصفاً إياها بـ«التاريخية» لدى عودته من كييف وسان بطرسبورغ حيث عقد مباحثات لم تفض إلى أيّ نتائج بعد.

مهمة سلام تتجاوز حدود القارة
والتقى الوفد العالي المستوى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت قبل التوجه إلى روسيا لإجراء محادثات مع رئيسها فلاديمير بوتين.

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وقال رامابوزا في نشرة إخبارية أسبوعية الإثنين إن «هذه المبادرة كانت تاريخية من حيث إنّها المرة الأولى التي يقوم فيها القادة الأفارقة بمهمة سلام تتجاوز حدود القارة». ونقلت البعثة صوت قارة تضررت إلى حد كبير من تداعيات النزاع الأوكراني، خصوصا بسبب ارتفاع أسعار الحبوب.

وعرضت البعثة مقترحاً من عشر نقاط تشمل خفض التصعيد والاعتراف بسيادة البلدين وعدم عرقلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وإعادة أسرى الحرب والأطفال إلى بلدانهم الأصلية.

تسريع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا
وقال مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي تييري بريتون، أمس الأحد في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية اليومية إن الاتحاد الأوروبي يسرع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد على القوات الروسية.

وقال بريتون «سنكثف جهودنا لتسليم الأسلحة والذخيرة.. هذه حرب تتصاعد وتلعب (هذه الأسلحة) دورا حاسما فيها». وأضاف «نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول».

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