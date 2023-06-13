الرئيس الروسي: أوكرانيا تهاجم على عدة محاور وخسائرها على الجبهة «كارثية»

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا تعاني خسائر هائلة في هجومها المضاد على المواقع الروسية في أوكرانيا، الذي قال، إنه يستهدف عدة محاور على الجبهة.

وقال بوتين خلال لقاء مع صحفيين وكتاب روس يغطون النزاع «تقترب خسائرهم من مستوى يمكن وصفه بالكارثي»، بحسب «فرانس برس».

أعلن الرئيس الروسي أن قوات بلاده في أوكرانيا تعاني نقصاً في بعض المعدات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات. وأشار إلى أنه كان بإمكان موسكو أن تعد مناطق البلاد الجنوبية المحاذية لأوكرانيا بشكل أفضل لصد الهجمات من الأراضي الأوكرانية.

«القتال صعب، لكننا نمضي قدماً»

في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الإثنين، أن الهجوم المضاد الذي شنته قواته أخيراً ضد القوات الروسية بعدما أعدت له طوال أشهر «صعب» لكنه «يمضي قدماً»، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية إن «القتال صعب، لكننا نمضي قدماً، وهذا أمر هام». وأضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من القوات الروسية «أتقدم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحررة حديثاً».

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وشدد الرئيس الأوكراني على أن «خسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه». وأضاف أن «الطقس ليس مؤاتياً - الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة - لكن قوة جنودنا تعطي نتائج جيدة».

سبع قرى

وأتى تصريح زيلينسكي بعيد إعلان حكومته أن قواتها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق البلاد وجنوبها من القوات الروسية.

وأكّدت كييف أيضاً أنها حققت مكاسب محدودة قرب مدينة باخموت (شرق)، عقب الهجوم المضاد الذي شنته في نهاية الأسبوع الماضي بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها.

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام «تم تحرير سبع قرى» من بينها خصوصاً لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضاً قرية ستوروجيف الواقعة قرب ثلاث قرى أخرى تمت السيطرة عليها، الأحد، جنوب منطقة دونيتسك.