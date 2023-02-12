إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من زلزال تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت محطة «تي آر تي» الحكومية التركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في جنوب شرق تركيا.

وتمكن أعضاء فرق الإنقاذ من إنقاذ الرضيع على قيد الحياة، عندما سمعوا صوت بكائه، تحت أنقاض مبنى منهار في مقاطعة هاتاي التركية، بعد 140 ساعة من وقوع الزلزال، حسب وكالة «فرانس برس».

إنقاذ رجل يبلغ 35 عاما

وذكرت المحطة أنه جرى إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عاما في المقاطعة ذاتها، بعد أن علق تحت الأنقاض لمدة 149 ساعة.

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ويبلغ عدد القتلى الرسمي الآن أكثر من 28 ألف شخص، منهم 24 ألفا و517 شخصا في تركيا.

وتحدثت الأنباء الواردة من سورية، طبقا لآخر إحصاء عن 3574 حالة وفاة.