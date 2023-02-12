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إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من زلزال تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 10:48 صباحا
إنقاذ رضيع من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من زلزال تركيا
من أعمال انتشال طفلة من تحت أنقاض زلزال تركيا، 11 فبراير 2023. «تي آر تي»
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أعلنت محطة «تي آر تي» الحكومية التركية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 7 أشهر من تحت الأنقاض في جنوب شرق تركيا.

وتمكن أعضاء فرق الإنقاذ من إنقاذ الرضيع على قيد الحياة، عندما سمعوا صوت بكائه، تحت أنقاض مبنى منهار في مقاطعة هاتاي التركية، بعد 140 ساعة من وقوع الزلزال، حسب وكالة «فرانس برس».

إنقاذ رجل يبلغ 35 عاما
وذكرت المحطة أنه جرى إنقاذ رجل يبلغ من العمر 35 عاما في المقاطعة ذاتها، بعد أن علق تحت الأنقاض لمدة 149 ساعة.

- انتشال طفلة بعد 133 ساعة على زلزال تركيا

ويبلغ عدد القتلى الرسمي الآن أكثر من 28 ألف شخص، منهم 24 ألفا و517 شخصا في تركيا.

وتحدثت الأنباء الواردة من سورية، طبقا لآخر إحصاء عن 3574 حالة وفاة.

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