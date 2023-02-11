انتشال طفلة بعد 133 ساعة على زلزال تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم السبت، من انتشال الطفلة عالية داغلي من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

وجرى انتشال الطفلة في قضاء أنطاكية بولاية هاطاي جنوبي تركيا، بعد 133 ساعة من وقوع الزلزال، وفق قناة «تي آر تي» التركية.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارة لمدينة شانلي أورفا (جنوب شرق» إنه عُثر حتى الآن على 21848 جثة في تركيا، فيما أحصت السلطات في سورية 3553 قتيلا، حسب وكالة «فرانس برس».

وتوقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أن يتضاعف عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية. وأوضح غريفيث، أنه يتوقع عشرات الآلاف من القتلى الإضافيين، حسب ما نقلت عنه قناة «يورو نيوز».

من أعمال انتشال طفلة من تحت أنقاض زلزال تركيا، 11 فبراير 2023. «تي آر تي»

من أعمال انتشال طفلة من تحت أنقاذ زلزال تركيا، 11 فبراير 2023. «تي آر تي»

من أعمال انتشال طفلة من تحت أنقاذ زلزال تركيا، 11 فبراير 2023. (تي آر تي)